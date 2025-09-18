Maurizio Rebuzzini morto a Milano i vicini | Persona tranquilla e riservata

Lapresse.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il fotografo Maurizio Rebuzzini l’uomo di 74 anni deceduto nella serata di mercoledì a Milano, dopo essere giunto all’ospedale Fatebenefratelli. E’ stato ritrovato in fin di vita nella sua abitazione di via Zuretti dal figlio Filippo. Nello stesso appartamento aveva anche lo studio fotografico ‘Obiettivo camera’. “Era una persona tranquilla, si vedeva spesso. Anche il figlio come il papà, molto riservati. Spesso stavano insieme”, ha raccontato una vicina di casa. Sono in corso le indagini della Squadra mobile: l’ipotesi è che possa essere stato strangolato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maurizio rebuzzini morto a milano i vicini persona tranquilla e riservata

© Lapresse.it - Maurizio Rebuzzini morto a Milano, i vicini: "Persona tranquilla e riservata"

In questa notizia si parla di: maurizio - rebuzzini

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento

Maurizio Rebuzzini, fotografo e ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: sospetto omicidio

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. Segni di strangolamento

Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio; Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio; Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento.

maurizio rebuzzini morto milanoIl fotografo Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita fuori dal suo studio, muore in ospedale: si indaga per omicidio - Ieri sera il fotografo Maurizio Rebuzzini è stato trovato in fin di vita dal figlio fuori dal suo studio vicino alla stazione Centrale di Milano ... Si legge su fanpage.it

maurizio rebuzzini morto milanoIl fotografo Rebuzzini morto a Milano, si indaga per omicidio - Un fotografo di 74 anni Maurizio Rebuzzini è stato trovato mercoledì sera in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava di via Zuretti nella zona della Stazione Centrale di Milano. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maurizio Rebuzzini Morto Milano