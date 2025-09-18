Maurizio Rebuzzini l' ex fotografo trovato in fin di vita con segni di strangolamento sul collo | morto in ospedale Ipotesi omicidio

Leggo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corpo riverso sul ballatoio di un palazzo di ringhiera, i segni evidenti sul collo, la corsa disperata in ospedale. È morto così Maurizio Rebuzzini, fotografo e docente. 🔗 Leggi su Leggo.it

maurizio rebuzzini l ex fotografo trovato in fin di vita con segni di strangolamento sul collo morto in ospedale ipotesi omicidio

© Leggo.it - Maurizio Rebuzzini, l'ex fotografo trovato in fin di vita con segni di strangolamento sul collo: morto in ospedale. Ipotesi omicidio

In questa notizia si parla di: maurizio - rebuzzini

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento

Maurizio Rebuzzini, fotografo e ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: sospetto omicidio

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. Segni di strangolamento

Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio; Morto a Milano il fotografo Rebuzzini, forse è stato ucciso; Fotografo trovato morto nel suo studio a Milano, la vittima è Maurizio Rebuzzini. Si indaga per omicidio.

maurizio rebuzzini ex fotografoIl fotografo Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita fuori dal suo studio, muore in ospedale: si indaga per omicidio - Ieri sera il fotografo Maurizio Rebuzzini è stato trovato in fin di vita dal figlio fuori dal suo studio vicino alla stazione Centrale di Milano ... Lo riporta fanpage.it

maurizio rebuzzini ex fotografoMilano, trovato morto un ex docente universitario e fotografo: si sospetta un omicidio - Giallo a Milano, dove un ex docente universitario e fotografo è stato trovato morto sul ballatoio del palazzo in via Zuretti dove aveva il suo studio professionale: si sospetta si tratti di omicidio. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maurizio Rebuzzini Ex Fotografo