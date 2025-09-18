Maurizio Rebuzzini la vita e il pensiero del critico fotografico morto a Milano
Professore emerito alla Cattolica, fondatore della rivista FOTOgraphia, è stato un punto di riferimento per lo studio e la critica dell'immagine in Italia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: maurizio - rebuzzini
Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento
Maurizio Rebuzzini, fotografo e ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: sospetto omicidio
Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. Segni di strangolamento
Il fotografo 74enne Maurizio Rebuzzini è stato trovato ieri sera in fin di vita sul ballatoio dell'appartamento in cui lavorava a Milano. L'uomo è stato poi trasportato in arresto cardiaco all'ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto. Leggi l'articolo completo ? ht - X Vai su X
GIAN PAOLO BARBIERI in dialogo con Maurizio Rebuzzini Ieri alla Clubhouse Brera si è tenuta una Lectio Magistralis del Maestro Gian Paolo Barbieri. Il video in streaming è disponibile sulle pagine di Obiettivo Camera, Ottavio Maledusi, Ottavio Maledusi's P - facebook.com Vai su Facebook
Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini: si indaga per omicidio.
Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita fuori dal suo studio, muore in ospedale: si indaga per omicidio - Ieri sera il fotografo Maurizio Rebuzzini è stato trovato in fin di vita dal figlio fuori dal suo studio vicino alla stazione Centrale di Milano ... Lo riporta fanpage.it
Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita dal figlio, il fotografo ed ex prof morto in ospedale. I sospetti nel suo studio: si indaga per omicidio - Il 74enne, fondatore della rivista Fotographia, è stato trovato in fin di vita in un condominio nei pressi della stazione Centrale ... Da msn.com