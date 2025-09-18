Maurizio Rebuzzini il figlio | Era professionista amato da tutti difficile sia stato ucciso

Milano, 18 set. - (Adnkronos) - “Mio padre era una persona buona, gli volevano tutti bene, non era uno che litigava. Conoscendolo, è remotissima la possibilità che qualcuno possa avergli fatto del male”. A dirlo all'Adnkronos è Filippo Rebuzzini, figlio del critico fotografico Maurizio, morto mercoledì a Milano in circostanze sospette. All'ipotesi dell'omicidio, però, il figlio non vuole credere. È stato lui a trovarlo privo di sensi ieri verso le 18.40 nello studio di via Zuretti, in cui il padre ha trascorso lunghe giornate per oltre trent'anni. Ed è solo della carriera del padre che all'indomani della morte Filippo Rebuzzini ha voglia di parlare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maurizio Rebuzzini, il figlio: "Era professionista amato da tutti, difficile sia stato ucciso"

