Maurizio Rebuzzini fotografo e ex docente universitario trovato morto con segni di strangolamento | sospetto omicidio

Leggo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corpo riverso sul ballatoio di un palazzo di ringhiera, i segni evidenti sul collo, la corsa disperata in ospedale. È morto così Maurizio Rebuzzini, fotografo e docente. 🔗 Leggi su Leggo.it

maurizio rebuzzini fotografo exMaurizio Rebuzzini, fotografo ed ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: si indaga per omicidio - Un corpo riverso sul ballatoio di un palazzo di ringhiera, i segni evidenti sul collo, la corsa disperata in ospedale. Riporta msn.com

