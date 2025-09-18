Maurizio Landini contro il governo Meloni | Rischio di svolta autoritaria vi spiego perché
Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha scelto Cagliari come palco per rilanciare la sua campagna contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. In occasione dell'assemblea regionale del sindacato e della manifestazione per Gaza, il leader sindacale ha espresso preoccupazioni forti sul futuro politico del Paese, denunciando il rischio di una svolta autoritaria. Secondo Landini, l'Italia rischia di diventare "una provincia dell'impero" seguendo politiche estere ispirate al modello di Donald Trump, senza possedere una propria strategia autonoma. Leggi anche: Gaza, la ministra Bernini contestata dagli studenti alla Sapienza: "Siete complici, dovete fermare Israele" Durante l'intervento, il segretario ha posto l'accento sulle disuguaglianze tra rappresentanza parlamentare e consenso reale tra i cittadini.
