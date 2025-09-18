Maturità problemi di salute e numerose assenze giustificate non bastano a evitare la bocciatura dell’alunna Genitori fanno ricorso al TAR ma lo perdono I giudici | Irrilevanti i mancati corsi di recupero

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n.26422025 del 12 settembre scorso, ha respinto il ricorso di una studentessa di un istituto superiore di Taormina contro la decisione del consiglio di classe di non ammetterla all'esame di Stato per l'anno scolastico 20242025. La giovane aveva riportato quattro insufficienze con voto cinque nelle materie di Inglese, Matematica, Francese e Arte durante lo scrutinio finale. L'articolo Maturità, problemi di salute e numerose assenze giustificate non bastano a evitare la bocciatura dell’alunna. Genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it