Maturità problemi di salute e numerose assenze giustificate non bastano a evitare la bocciatura dell’alunna Genitori fanno ricorso al TAR ma lo perdono I giudici | Irrilevanti i mancati corsi di recupero
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n.26422025 del 12 settembre scorso, ha respinto il ricorso di una studentessa di un istituto superiore di Taormina contro la decisione del consiglio di classe di non ammetterla all'esame di Stato per l'anno scolastico 20242025. La giovane aveva riportato quattro insufficienze con voto cinque nelle materie di Inglese, Matematica, Francese e Arte durante lo scrutinio finale. L'articolo Maturità, problemi di salute e numerose assenze giustificate non bastano a evitare la bocciatura dell’alunna. Genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: maturit - problemi
Arriva oggi in Consiglio dei ministri il dl con la riforma dell'esame di maturità. La bozza del provvedimento, che si compone di 7 articoli, introduce misure urgenti per riformare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e per garantire il regolar - facebook.com Vai su Facebook
Gli adolescenti con problemi di salute mentale trascorrono sui social più tempo degli altri: lo studio - Gli adolescenti affetti da problemi di salute mentale (come disturbi del sonno, d’ansia e depressivi) tendono a trascorrere più tempo sui social network rispetto ai coetanei che non soffrono di alcun ... Secondo corriere.it
Ansia e depressione, aumentano i problemi di salute mentale - Un ciclo di incontri del centro di salute mentale con gli interventi degli esperti ma anche la testimonianza di chi soffre Depressione, ansia, disturbi della personalità, psicosi, fenomeni in aumento ... rainews.it scrive