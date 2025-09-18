Maturità facile? Paga 6mila euro | il centro studi di Bologna era un diplomificio
Bologna, 18 settembre 2025 – La Guardia di Finanza ha sequestrato il centro studi ' Forma Mentis ', specializzato nel recupero degli anni scolastici e in particolare nella preparazione della maturità. A Bologna sono stati messi i sigilli anche a un’altra società. L'indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone: grazie alla compiacenza di istituti paritari, ritenuti ‘ diplomifici ’ tra le Marche, a Fermo, e anche la Campania: il centro avrebbe assicurato ai propri studenti il superamento dell' esame di maturità, pagando seimila euro, fornendo anche pagelle con false attestazioni e voti resi dai vari dirigenti scolastici coinvolti dall’ organizzazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maturit - facile
Arriva oggi in Consiglio dei ministri il dl con la riforma dell'esame di maturità. La bozza del provvedimento, che si compone di 7 articoli, introduce misure urgenti per riformare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e per garantire il regolar - facebook.com Vai su Facebook
Maturità facile? Paga 6mila euro: il centro studi di Bologna era un diplomificio - L’accusa: per recupero di anni scolastici e superamento dell’esame di Stato in scuole compiacenti nelle Marche e in Campania ... Secondo ilrestodelcarlino.it