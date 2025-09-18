Maturità facile? Paga 6mila euro | il centro studi di Bologna era un diplomificio

Bologna, 18 settembre 2025 – La Guardia di Finanza ha sequestrato il centro studi ' Forma Mentis ', specializzato nel recupero degli anni scolastici e in particolare nella preparazione della maturità. A Bologna sono stati messi i sigilli anche a un’altra società. L'indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone: grazie alla compiacenza di istituti paritari, ritenuti ‘ diplomifici ’ tra le Marche, a Fermo, e anche la Campania: il centro avrebbe assicurato ai propri studenti il superamento dell' esame di maturità, pagando seimila euro, fornendo anche pagelle con false attestazioni e voti resi dai vari dirigenti scolastici coinvolti dall’ organizzazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

