Maturità facile e veloce con 6mila euro La Finanza | Centro studi bolognese gestiva diplomifici
L’indagine delle Fiamme gialle: sigilli a Bologna e Napoli. Agli studenti fornite attestazioni e pagelle false. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: maturit - facile
Arriva oggi in Consiglio dei ministri il dl con la riforma dell'esame di maturità. La bozza del provvedimento, che si compone di 7 articoli, introduce misure urgenti per riformare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e per garantire il regolar - facebook.com Vai su Facebook