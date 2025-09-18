Mattia Restuccia travolto in bici con mamma Genny | È attaccato alle macchine ma il mio bambino è ancora bello Ho già perso mio marito Carcere per il colpevole

ADRIA - «Non riesco ancora a crederci. Mi sembra di vivere in un film. Vedo il mio bimbo attaccato alle macchine e mi sembra che sia ancora vivo. È ancora bellissimo. Non riesco a.

Mattia Restuccia travolto in bici con mamma Genny: «È attaccato alle macchine ma il mio bambino è ancora bello. Ho già perso mio marito. Carcere per il colpevole»

Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi

Tragedia ad Adria: muore il piccolo Mattia Restuccia, la mamma autorizza la donazione degli organi

