mattia mantiene le promesse

Roma, 18 settembre 2025 – Lo dico? Lo scrivo: Mattia Furlani ha tutto per rimanere a lungo (appunto!) nel nostro immaginario collettivo. Per una serie di ragioni che tenterò sommessamente di spiegare. Per cominciare, è un fuoriclasse assoluto in una disciplina nobile, nella quale mai un italiano era stato capace di raggiungere, così in fretta, risultati tanto clamorosamente prestigiosi (una medaglia olimpica, due mondiali fra indoor e stadio). Scherzando ma neanche troppo, potrei definirlo il nostro Carl Lewis all'amatriciana. Poi è un ragazzo solare, nei modi e nella narrazione di se stesso. È un figlio del nuovo millennio e si vede: esprime l'energia vitale di una generazione che noi adulti, per pigrizia o ignavia, spesso ingenerosamente descriviamo come esclusivamente dedita allo smartphone e al veleno social.

