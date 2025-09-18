Mattia Furlani | Preso il testimone dei campioni di Tokyo? Che responsabilità Olimpiadi non vedo l’ora
Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo, volando a 8.39 metri sulla pedana di Tokyo e battendo di forza tutti gli avversari: era quarto dopo il quarto salto, poi al quinto tentativo ha piazzato la zampata risolutiva e si è involato verso il trionfo. Il nostro portacolori ha vinto da Campione del Mondo indoor e bronzo olimpico di Parigi 2024, migliorando di un centimetro il proprio personale. Mattia Furlani è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la premiazione: “ Una gara che abbiamo tenuto in maniera determinate, senza la determinazione non sarebbe arrivata questa medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mattia - furlani
Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”
Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre
Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”
Non solo grande tifoso della Roma, ma da qualche ora anche Campione Mondiale di Salto in lungo! Mattia Furlani sta letteralmente vivendo un sogno dopo il titolo iridato conquistato a Tokyo, senza dimenticare però che la sua fede è interamente gialloross - X Vai su X
Campione! Grandissima impresa di Mattia Furlani che conquista l’oro – il primo per l’Italia – nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica a Tokyo. Un augurio speciale anche a tutti gli atleti italiani impegnati in questi giorni sul palcoscenico mondiale: il vostro impeg - facebook.com Vai su Facebook
Mattia Furlani ha rubato un record a Carl Lewis; Mattia Furlani, la gioia di Khaty, mamma e coach: «Gli ho detto: devi essere un killer»; L'Italia ai Mondiali si affida ai salti di Mattia Furlani e di Andy Diaz.
Mattia Furlani oro mondiale nel salto in lungo: il salto della vittoria a Tokyo - Il giovane talento azzurro ha conquistato il mondo con un salto da 8,39 metri: dietro al trionfo a Tokyo, la forza della famiglia e la freschezza dei suoi 20 anni ... Da iodonna.it
Atletica: Finali Diamond League; Furlani è secondo nel lungo - Mattia Furlani va vicino al successo in Diamond League e chiude al secondo posto la gara di salto in lungo nella prima giornata del meeting di Zurigo che decreta i vincitori del circuito. Scrive ansa.it