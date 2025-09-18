Mattia Furlani | Preso il testimone dei campioni di Tokyo? Che responsabilità Olimpiadi non vedo l’ora

Oasport.it | 18 set 2025

Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo, volando a 8.39 metri sulla pedana di Tokyo e battendo di forza tutti gli avversari: era quarto dopo il quarto salto, poi al quinto tentativo ha piazzato la zampata risolutiva e si è involato verso il trionfo. Il nostro portacolori ha vinto da Campione del Mondo indoor e bronzo olimpico di Parigi 2024, migliorando di un centimetro il proprio personale. Mattia Furlani è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la premiazione: “ Una gara che abbiamo tenuto in maniera determinate, senza la determinazione non sarebbe arrivata questa medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

