Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo, volando a 8.39 metri sulla pedana di Tokyo e battendo di forza tutti gli avversari: era quarto dopo il quarto salto, poi al quinto tentativo ha piazzato la zampata risolutiva e si è involato verso il trionfo. Il nostro portacolori ha vinto da Campione del Mondo indoor e bronzo olimpico di Parigi 2024, migliorando di un centimetro il proprio personale. Mattia Furlani è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la premiazione: “ Una gara che abbiamo tenuto in maniera determinate, senza la determinazione non sarebbe arrivata questa medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani: “Preso il testimone dei campioni di Tokyo? Che responsabilità. Olimpiadi, non vedo l’ora”