Mattia Furlani la squalifica sventata dalla mamma allenatrice Kathy Seck | Perché dopo la gara l’ho sgridato

Dietro al successo di Mattia Furlani, 20 anni, medaglia d’oro ai mondiali di Tokyo nel salto in lungo, c’è anche la mamma. Nella doppia e complicata veste di allenatrice e genitore. Kathy Seck si è raccontata ai media italiani, parlando di Mattia e delle fasi concitate prima del salto decisivo. Un primo sguardo sulla vita privata del giovane figlio d’arte: la mamma Kathy velocista, il padre Marcello saltatore in alto. Dalle tappe bruciate già da bambino, «non gattonava, correva», fino ai 5 anni quando assistendo al Golden Gala di Roma si è convinto di voler fare l’atleta. La madre-coach e il sogno di diventare atleta. 🔗 Leggi su Open.online