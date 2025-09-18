Mattia Furlani il limite è il cielo

Mattia Furlani di lavoro si sottrae all’apparenza naturale delle cose. Mi è venuta questa espressione - apparenza naturale delle cose - pensando al mio professore di filosofia del liceo che, non so come altro dirlo, ma faceva i salti in classe. All’improvviso, si toglieva la giacca e con un balzo saliva a piedi uniti sulla cattedra, oppure si lanciava in avanti, atterrando con i talloni nel corridoio tra le due file di banchi. Dopodiché si ricomponeva e tornava a spiegare. Per lui era un vanto – a quasi sessant’anni e dopo un’operazione al menisco – poter dimostrare che sapeva ancora saltare. Nessuno di noi faceva una piega. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Mattia Furlani, il limite è il cielo

In questa notizia si parla di: mattia - furlani

Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”

Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre

Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”

Mancano 8cm a Mattia Furlani per riscrivere il record italiano Con il salto di 8.39 ai mondiali di atletica, Mattia migliora il suo record personale e mette nel mirino Andrew Howe, che detiene dal 2007 il primato azzurro #WorldAthleticChamps #Atletica #T - X Vai su X

THE YOUNGEST TO EVER DO IT ’s Mattia Furlani flies to the gold in Tokyo with 8.39m ? #WorldAthleticsChamps - facebook.com Vai su Facebook

Furlani, il mondo è tuo! Mattia è d'oro nel lungo: "Sì, è stata una magia!" - Atterra a 8,39 (primato personale), supera il giamaicano Gayle e il cinese Shi e scrive il suo nome nella storia dello sport italiano ... gazzetta.it scrive

Mattia Furlani nella storia: chi è il re del salto in lungo ai Mondiali di atletica - Il fuoriclasse azzurro ha confermato il titolo indoor di Nanchino: è il migliore al mondo nella specialità ... Come scrive msn.com