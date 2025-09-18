Mattia Furlani fa la storia del salto in lungo | stracciato il record di Carl Lewis il Figlio del Vento

Mattia Furlani si è preso una fetta di storia del salto in lungo e dell'atletica leggera vincendo l'oro a Tokyo. All'età di 20 anni, 7 mesi e 20 giorni è diventato il più precoce iridato di sempre nella specialità. Stracciando il primato di Sua Maestà Carl Lewis: il Figlio del Vento si impose nel 1983 a 22 anni, 1 mese e 7 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il volo mondiale di Mattia Furlani: «La medaglia d'oro è un pezzo di tutti. È solo l’inizio» - L'azzurro è il più giovane campione del mondo nel salto in lungo della storia, davanti al figlio del vento, Carl Lewis, oro a Helsinki nel 1983 a 22 anni. vanityfair.it scrive

Furlani nella storia, è campione del mondo di salto in lungo - Il ventenne azzurro fa così il bis con il titolo indoor conquistato a Nanchino: «Quello che è succe ... Come scrive varesenoi.it