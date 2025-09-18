Matteo Salvini e la stretta di mano con l’ambasciatore russo che aveva appena minacciato l’Italia

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle polemiche sulla stretta di mano tra Matteo Salvini e l'ambasciatore russo, che qualche ora prima aveva minacciato l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stretta di mano all’Ambasciatore russo Paramonov. Salvini: “Giusto, se cerchi il dialogo”; Salvini e la stretta di mano russa, il caso diplomatico in salsa italiana; Una vergogna la stretta di mano tra Salvini e l'ambasciatore russo. Il vicepremier: Giusto se si cerca il dialogo.

matteo salvini stretta manoPolemiche per la stretta di mano fra Salvini e l'ambasciatore russo Paramonov. Il vicepremier: "Serve il dialogo" - Per Magi (+Europa) "Il problema è un vicepremier che apertamente tifa ... Si legge su huffingtonpost.it

matteo salvini stretta manoSalvini e la stretta di mano con l’ambasciatore russo Paramonov: “Se vai ospite a casa di qualcuno lo saluti” - Salvini difende il saluto all’ambasciatore russo, ma opposizione insorge: accuse di vergogna, ambiguità e spaccatura nel governo. Secondo blitzquotidiano.it

