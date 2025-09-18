Matteo Salvini e la stretta di mano con l’ambasciatore russo che aveva appena minacciato l’Italia

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle polemiche sulla stretta di mano tra Matteo Salvini e l'ambasciatore russo, che qualche ora prima aveva minacciato l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it