Matteo Ricci due proposte per i giovani | 15mila euro ai neolaureati ed esenzione Irap e Irpef per chi ritorna nelle Marche
PESARO – Secondo Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per l’Alleanza del cambiamento alle elezioni di domenica 28 e lunedì 29 settembre, «I giovani marchigiani devono poter restare e ritornare. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno del futuro marchigiano. Non possiamo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: matteo - ricci
Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede?
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Affittopoli, indagato il dem Matteo Ricci
Piazza gremita a Pesaro per sostenere Matteo Ricci Presidente, insieme a Stefano Bonaccini, Elly Schlein e a tantissimi marchigiani e marchigiane che vogliono scrivere una nuova pagina. È il tempo del cambiamento nelle Marche. Siamo negli ultimi giorni di - facebook.com Vai su Facebook
#lariachetira Matteo Ricci sulla sfilata di Pechino: “Il problema non è D’Alema, ma l’Europa fragile a causa dei sovranisti” - X Vai su X
Matteo Ricci, due proposte per i giovani: «15mila euro ai neolaureati ed esenzione Irap e Irpef per chi ritorna nelle Marche»; Regionali, Ricci: «Trasporto scolastico gratuito contro il “caro scuola”»; L’indagine su Ricci a due mesi dal voto nelle Marche, cosa succede ora.
Tegola per il dem Ricci, la sua associazione scomparsa dopo le elezioni - C'è «Ungranbelpo» di caos nell'inchiesta Affidopoli, la tegola giudiziaria che pesa sulla testa del dem Matteo Ricci. Da iltempo.it
Baldelli 'proposte Ricci su Sanità copia e incolla centrodestra' - Un Ricci senza pudore parla dei suoi fantomatici "primi cento giorni di governo", senza accorgersi che tutto ciò che va ... msn.com scrive