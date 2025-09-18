Matteo Ricci due proposte per i giovani | 15mila euro ai neolaureati ed esenzione Irap e Irpef per chi ritorna nelle Marche

PESARO – Secondo Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per l’Alleanza del cambiamento alle elezioni di domenica 28 e lunedì 29 settembre, «I giovani marchigiani devono poter restare e ritornare. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno del futuro marchigiano. Non possiamo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it