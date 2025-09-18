Matteo Arnaldi | età ranking dove vive fidanzata e famiglia del tennista

Ancora nessun titolo Atp, ma in bacheca già la Coppa Davis 2023 con l’ Italia. Vinta da protagonista, con un match al cardiopalma contro Alexei Popyrin portato a casa al terzo set dopo una battaglia di nervi e tensione. Matteo Arnaldi, sanremese classe 2001, è uno dei giovani volti del tennis azzurro assieme a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e, ovviamente, Jannik Sinner. Numero 73 del mondo, vanta come best ranking il 30esimo posto, raggiunto solo una volta nell’agosto 2024 dopo i primi quarti di finale Slam sulla terra di Parigi e una semifinale nei Masters 1000, suo miglior risultato nel circuito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Matteo Arnaldi: età, ranking, dove vive, fidanzata e famiglia del tennista

Matteo Arnaldi ha annunciato le nozze con la fidanzata Mia Savio

Matteo Arnaldi e Mia Savio hanno annunciato, tramite i propri canali social, il loro fidanzamento!

Arnaldi esordisce nel circuito Atp nel 2022 (wild card a Roma) e, da quel momento in poi, raggiunge i suoi primi traguardi, affronta i migliori tennisti del momento e scala il ranking

