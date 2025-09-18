Matrimonio fittizio con un’italiana | espulso tunisino

A Modena un 25enne tunisino è stato espulso dopo un matrimonio fittizio con una donna italiana di 27 anni più grande di lui Ad eseguire il provvedimento è stata la polizia, che l'ha accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. Il giovane, entrato in Italia eludendo i controlli, ha soggiornato da irregolare per tre anni.

In questa notizia si parla di: matrimonio - fittizio

Tenta di ottenere la cittadinanza italiana attraverso un matrimonio combinato: espulso un 34enne serbo - Ha tentato di regolarizzare la sua posizione in Italia sposando una donna italiana, ma è stato scoperto dalla polizia locale e sarà rimpatriato. Lo riporta ilgazzettino.it