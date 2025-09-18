Matrimonio a Prima Vista 2025 – Anticipazioni quarta puntata del 24 settembre

Mercoledì 24 settembre 2025, alle 21.20 su Real Time, va in onda la quarta puntata della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Il docureality più discusso torna con nuovi colpi di scena: tra crisi improvvise, incomprensioni e qualche spiraglio d’intesa, le tre coppie protagoniste dovranno affrontare momenti decisivi per il loro futuro. Leggi le anticipazioni. Indice. Crisi tra Melissa e Matteo. Roberta e Dario: attrazione assente e incomprensioni. Roberta e Luca: la svolta dell’intimità. Un’edizione tra dubbi e speranze. FAQ su Matrimonio a Prima Vista 2025 anticipazioni quarta puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Matrimonio a Prima Vista 2025 – Anticipazioni quarta puntata del 24 settembre

In questa notizia si parla di: matrimonio - prima

Giulia Davanzante è la nuova esperta di Matrimonio a Prima Vista

La sposina trascorre la mattina del suo matrimonio a glassare la torta Red Velvet, preparata il giorno prima con la ricetta della nonna – IL VIDEO

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 18 luglio 2025: Tano scompare prima delle nozze, il matrimonio salta?

Un uomo, dopo un anno e mezzo di matrimonio, chiede la separazione con addebito alla moglie che lo avrebbe tradito un mese prima delle nozze con il personal trainer. Lui li aveva visti ma aveva taciuto e si era sposato ugualmente... Rete4 - facebook.com Vai su Facebook

Stasera a “Matrimonio a prima vista” su Real Time scatta il colpo di fulmine tra Luca e Roberta; Matrimonio a prima vista, Sara parla della rottura con Nicola: “A volte è più facile chiudere che cucire”; Matrimonio a prima vista 2025: sta per esplodere l'attrazione incontenibile tra la torinese Roberta e Luca.

Stasera a “Matrimonio a prima vista” su Real Time scatta il colpo di fulmine tra Luca e Roberta - 30 su Real Time, con Matrimonio a prima vista, il dating show cult con protagonisti sei single che si sposano senza essersi mai visti prima. iodonna.it scrive

Matrimonio a prima vista 15 : la bellissima alchimia tra Luca e Roberta e il dramma della fede smarrita - La terza puntata del programma di Real Time svela le prime difficoltà tra le coppie protagoniste, inclusa l'assenza di attrazione di una di loro ... Lo riporta vanityfair.it