Matrimonio a Prima Vista 2025 – Anticipazioni quarta puntata del 24 settembre

Mercoledì 24 settembre 2025, alle 21.20 su Real Time, va in onda la quarta puntata della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Il docureality più discusso torna con nuovi colpi di scena: tra crisi improvvise, incomprensioni e qualche spiraglio d’intesa, le tre coppie protagoniste dovranno affrontare momenti decisivi per il loro futuro. Leggi le anticipazioni. Indice. Crisi tra Melissa e Matteo. Roberta e Dario: attrazione assente e incomprensioni. Roberta e Luca: la svolta dell’intimità. Un’edizione tra dubbi e speranze. FAQ su Matrimonio a Prima Vista 2025 anticipazioni quarta puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

