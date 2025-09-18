matic il sassuolo la nuova sfida che cercavo

di Stefano Fogliani SASSUOLO Oltre 700 presenze in 6 diversi campionati (Serbia, Portogallo, Francia, Inghilterra, Olanda, Italia) e un palmares da tre scudetti, una Coppa d’Inghilterra e una Coppa di Lega con il Chelsea, una Coppa di Lega portoghese con il Benfica, una partecipazione al Mondiale (2018) con la ‘sua’ Serbia e 64 ‘gettoni’ in Champion’s tra Manchester Utd, Chelsea e Benfica. Per dirla con Fabio Grosso, il curriculum di Nemanja Matic parla per lui. Lui, invece, parla a Sassuolo Channel per presentarsi, e riconduce la sua scelta neroverde "al progetto. Avevo bisogno – dice – di una nuova sfida, il Sassuolo me l’ha offerta e credo di aver scelto bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

