Match It Now e l'appello ai giovani a donare il midollo osseo | basta poco per salvare una vita

La donazione di midollo osseo oggi è per lo più semplice e poco invasiva. Basta un prelievo di saliva o di sangue per sapere se si è un soggetto compatibile. La donazione è un gesto che può salvare chi lotta contro leucemie e linfomi.

Anche il GOM aderisce alla settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo. "Match It Now 2025" 1 su 100.000. E se fossi tu?; Match It Now: il 20 settembre a Reggio Calabria si parla di donazione di midollo osseo; Appello del CNDDU al Ministro dell'Istruzione per il rinnovo del contratto: Adeguamento salariale e ricongiungimento familiare.

Match It Now dell'ADMO fa tappa ad Asti per sensibilizzare i giovani - Sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle ore 9 alle 20, Piazza Alfieri ad Asti ospiterà una nuova edizione di "Match It Now", l'evento nazionale dedicato

Arriva in Calabria "Match It Now", la settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo - Il personale sanitario informerà sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche