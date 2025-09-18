Massimo Tamburri | Prima la squadra Ricci ci ha ascoltati
Nell’ultima tornata elettorale, quella del 2020, il Movimento Cinque Stelle correva da solo. Il candidato governatore era Gian Mario Mercorelli, che si fermo all’8,62 per cento. Stavolta, invece, i pentastellati vogliono essere protagonisti e hanno deciso di appoggiare il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Tra i quattro candidati per il Piceno, alla carica di consigliere, c’è Massimo Tamburri, che nel 2014 e nel 2019 provò anche a diventare sindaco di Ascoli, proprio per il Movimento Cinque Stelle. Nel secondo caso superò, da solo, il 12 per cento delle preferenze. Tamburri, come è nata questa candidatura per le Regionali? "Essendo coordinatore provinciale del Movimento, ho partecipato ai vari tavoli politici promossi dalla coalizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il 28 e il 29 settembre i cittadini delle Marche decideranno che direzione da dare alla propria Regione nei prossimi anni. In provincia di Ascoli Piceno il capolista del Movimento 5 Stelle è Massimo Tamburri, che porta avanti un messaggio chiaro: Le Marche pe - facebook.com Vai su Facebook
