Massimo Cacciari | Abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa e parliamo di clima d’odio? Il 90% dei miei dottorandi è emigrato La formazione di capitale umano è la prima ricchezza e l’Italia lo sta perdendo
La condizione economica dei giovani italiani torna al centro del dibattito pubblico, mentre emergono sempre più voci critiche verso l'approccio della classe politica alle priorità nazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: massimo - cacciari
Massimo Cacciari e il matrimonio di Bezos a Venezia: «Non me ne frega niente»
Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, la stoccata di Massimo Cacciari sulle donazioni di "Mr Amazon"
Massimo Cacciari: “Educare non è niente di meccanico e non si risolve nell’informare. Basta con la pedagogia delle regolette”
“Su #Gaza le élite politiche europee hanno segnato il punto di massima vergogna della loro storia. Non sono riuscite a fare nulla, neanche una sanzioncina nei confronti di Netanyahu. Non hanno più niente da dire”. (Massimo Cacciari, intervistato da @la_kuz - X Vai su X
Qui (forse) il video del dialogo di ieri a Reggio Emilia con Massimo Cacciari. Buona giornata e un abbraccio - facebook.com Vai su Facebook
Cacciari: “Abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa e parliamo di clima d’odio? Io gli voglio pure bene alla Meloni” - Massimo Cacciari critica la politica italiana: “Abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa e parliamo di clima d’odio? Scrive la7.it
Giovani, scuola e tecnologia: il futuro secondo Massimo Cacciari - “Meglio chiudere la scuola se continua a tradire il suo nome. Riporta fortuneita.com