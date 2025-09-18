Massimo Cacciari | Abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa e parliamo di clima d’odio? Il 90% dei miei dottorandi è emigrato La formazione di capitale umano è la prima ricchezza e l’Italia lo sta perdendo

La condizione economica dei giovani italiani torna al centro del dibattito pubblico, mentre emergono sempre più voci critiche verso l'approccio della classe politica alle priorità nazionali.

