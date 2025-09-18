La Massese non potrà avere il sostegno dei propri tifosi nella trasferta di domenica a Livorno. La notizia era nell’aria ma adesso è arrivata l’ufficialità. Il prefetto di Livorno ha decretato il divieto della vendita dei tagliandi per la gara tra Pro Sorgenti Livorno e Massese ai residenti nelle province di Massa Carrara e Lucca. Parlavamo di una decisione annunciata in quanto l’incontro, a causa degli scontri avvenuti fuori dello stadio “Mario Magnozzi“ il 25 febbraio dell’anno scorso tra i tifosi di Livorno e Massese, era già stato inserito tra quelli ritenuti a rischio. Siamo solo alla 2ª giornata di campionato ma per la squadra apuana, zavorrata dalla penalizzazione di 2 punti e reduce dalla sconfitta interna al debutto contro lo Zenith Prato, la necessità di muovere la classifica diventa già impellente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Massese Niente sostegno dei tifosi a Livorno. Mapelli assente contro la Pro dell'ex Gassani