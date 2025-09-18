Massacrata di botte dal papà perché brutta e grassa Si chiude in cameretta e chiama i carabinieri | È un mostro

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sei brutta e grassa". Poi la violenta aggressione in casa, l'ennesima, che stavolta ha portato Francesca, una ragazza di 31 anni, e sua madre Annamaria, di 57, a denunciare il padre e marito di 61 anni, arrestato dai carabinieri di Giugliano, in provincia di Napoli, con l'accusa di. 🔗 Leggi su Today.it

