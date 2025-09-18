Mascalucia | completato il piano estivo di pulizia delle caditoie

Il comune di Mascalucia ha portato a termine il programma estivo di manutenzione delle caditoie stradali, un'attività che riveste un ruolo essenziale nella prevenzione dei rischi idrogeologici e nella tutela della sicurezza dei cittadini.Da giugno ad agosto 2025 sono stati realizzati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it