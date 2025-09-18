di Sonia Fardelli AREZZO Martino ha messo piede ufficialmente nel quartiere di Porta Crucifera. E’ stato già alle scuderie di Antria e si è incontrato con tutto il consiglio direttivo insieme ad Andrea Bennati che con lui condividerà questa avventura in rossoverde. Il terzo quartiere dove l’ex re della Piazza, vincitore come giostratore di 13 lance d’oro, accetta l’incarico di allenatore. L’inizio è stato a Porta Santo Spirito per il quale alla fine ha vinto 9 lance d’oro, ma soprattutto è riuscito a creare quella coppia di campioni che sono Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci. Poi il ritorno a Porta Sant’Andrea in veste di allenatore nel 2023 e anche qui vincendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martino è rossoverde. Il Re della Piazza tenta l’ultimo ribaltone