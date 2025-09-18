Martinez Inter contro il Sassuolo può arrivare la sua occasione | Chivu pensa al cambio tra i pali

Martinez Inter, le ultime sul portiere spagnolo ex Genoa che potrebbe prendere il posto di Sommer contro il Sassuolo. Tutti i dettagli. L' Inter torna in campionato con l'urgenza di reagire dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus. Il calendario propone tre partite prima della seconda sosta – contro Sassuolo, Cagliari e Cremonese – che diventano decisive per rialzare la classifica e ritrovare fiducia. Nove punti per rilanciare la corsa: questo l'obiettivo fissato da Cristian Chivu e dallo spogliatoio nerazzurro. Ma mentre l'attenzione è puntata sul campo, uno dei temi caldi riguarda la porta.

