Martedì il voto sulla revoca dell’immunità a Ilaria Salis

Sale la tensione attorno al caso di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), con l'avvicinarsi del voto della Commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento europeo sulla revoca dell'immunità, calendarizzato per martedì 23 settembre 2025. La commissione, composta da 25 membri titolari e presieduta da Adrián Vázquez Lázara (eurodeputato spagnolo del Ppe e . L'Identità.

Il portavoce di Orbán attacca (ancora) Salis su X. Zoltan Kovacs cita un tweet dell’europarlamentare di Avs inserendo le coordinate del carcere di Marianosztra. Martedì il primo voto sull’immunità. Di @GianlucaDeRosas - X Vai su X

BRUXELLES - Il voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) sulla revoca dell'immunità alll'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, si terrà martedì 23 settembre alle 11. Il voto - basato sulla relazione redatta dal popolare spagnolo Adrián Vázquez Lá - facebook.com Vai su Facebook

Si va verso il rinvio a luglio o settembre del voto sulla revoca all'immunità di Salis - Il voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) sulla revoca dell'immunità alll'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, potrebbe slittare a metà luglio o ai primi di settembre ... Da ansa.it

Salis non sarà al Pride di Budapest, il voto sulla revoca dell’immunità slitta a settembre - Aveva annunciato a fine maggio sui suoi social di andare alla parata per i diritti delle minoranze Lgbtqi+, incassando le critiche della destra e anche ... Scrive repubblica.it