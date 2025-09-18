Martedì il voto sulla revoca dell’immunità a Ilaria Salis

Sale la tensione attorno al caso di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), con l’avvicinarsi del voto della Commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento europeo sulla revoca dellimmunità, calendarizzato per martedì 23 settembre 2025. La commissione, composta da 25 membri titolari e presieduta da Adrián Vázquez Lázara (eurodeputato spagnolo del Ppe e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

