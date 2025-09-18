Mariani il talento fatto in casa | La Vis c’è e crescerà ancora

La storia del centrocampista Edoardo Mariani è quella di un gioiello pesarese classe 2008 ambito già da tanti club di A che la Vis, grazie ad un rinnovo fino al 2028 firmato pochi giorni fa, sta cercando in tutti i modi di tenersi stretto. Stellone dopo averlo fatto esordire sul finale della scorsa annata in questa stagione ci punta tanto. Mariani, come procede la preparazione della gara contro la Pianese? "In vista del match di sabato in questi giorni stiamo come sempre cercando di dare il nostro meglio così da arrivare all’appuntamento del Benelli (alle ore 15 ndr) il più pronti possibile". Valutazione di questo avvio stagionale? "Siamo in crescita dopo un inizio un po’ sottotono anche a causa delle fatiche ereditate dalla scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mariani, il talento fatto in casa: "La Vis c’è e crescerà ancora"

In questa notizia si parla di: mariani - talento

Domani sera la Fiera si colora di note sorprendenti con il talento di Mario Mariani. Un pianoforte che emoziona e diverte, tra improvvisazioni, brani originali e variazioni fuori dagli schemi, tra classica, popolare e cinema. Piazzale D’Annunzio Venerdì 12 - facebook.com Vai su Facebook

Yildiz è speciale, uno così passa una una volta ogni tanto. Vedendolo da vicino si capisce come abbia il totale controllo tecnico della partita: tutto nasce e muore con lui. La Juventus è ai piedi di questo ventenne con una dose smisurata di talento e già uno dei - X Vai su X

Mariani, il talento fatto in casa: La Vis c’è e crescerà ancora; Il Cpm riapre le proprie porte, Franco Mussida: “Qui sono cresciuti talenti come Mahmood, Oliva e Colombo”; Stage Under 21, c'è anche Gabriele Mariani.

Mariani, il talento fatto in casa: "La Vis c’è e crescerà ancora" - Il giovane biancorosso ha fiducia: "La squadra sta migliorando dopo una partenza di stagione un po’ sotto tono" ... Lo riporta msn.com