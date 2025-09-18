Maria Stella Origlia | Acquaroli riformista ecco su cosa puntare
Maria Stella Origlia, ha lasciato Italia Viva per passare in una coalizione di destra e ora è candidata con la lista ’I marchigiani per Acquaroli ’. Come sta andando la campagna elettorale? "Sta andando bene, c’è un buon riscontro per il presidente Acquaroli. Stiamo notando che anche la nostra lista, come confermato dagli ultimi sondaggi, è al 4,8%. Stiamo avendo presa sui cittadini". Che sensazioni ha? "Sensazioni positive ma lo vedremo nelle urne: i sondaggi sono incoraggianti, ma sono tradizionalista e aspetto il dato reale, ossia le schede scrutinate il 29 settembre. Non mi piace dare troppo peso ai sondaggi rispetto ai risultati concreti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
