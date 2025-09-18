Maria Francesca Antonini chi è la moglie di Giorgio Tirabassi | Abbiamo avuto una forte crisi

Maria Francesca Antonini è la moglie di Giorgio Tirabassi dal 2012 e insieme a lui ha avuto i suoi due figli. Giorgio Tirabassi e Maria Francesca Antonini si sono sposati solo nel 2012. Quando sono convolati a nozze i due erano già genitori dei loro due figli,  Nina  e  Filippo. La primogenita della coppia ha studiato a Tolosa all’Università di arte, lettere e lingue, scienze umani e sociali, mentre il secondogenito Filippo ha deciso di seguire le orme del padre del mondo dello spettacolo. Giorgio Tirabassi ha confessato di aver vissuto con sua moglie un solo momento di profonda  crisi:  “Abbiamo avuto anche la crisi del settimo anno, quella da manuale, dove ci siamo separati per cinque o sei mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

