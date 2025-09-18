Marì Muscarà Concorso OSS rinviato all’ultimo momento | Uno schiaffo a 27mila candidati
Tempo di lettura: 2 minuti “Da mesi migliaia di persone – circa 27mila tra Salerno e Napoli Nord – si preparano con sacrifici enormi per il Concorso Unico Regionale per Operatore Socio Sanitario. Hanno speso soldi, rinunciato a tempo prezioso con le famiglie e al lavoro, con la speranza di un futuro più stabile. A cinque giorni dalle prove, l’ASL Salerno comunica il rinvio a data da destinarsi per ‘criticità tecniche e organizzative: un insulto inaccettabile “. La consigliera indipendente Marì Muscarà interviene con forza: “ Qui non si tratta di semplici “criticità”, perché le commissioni erano già nominate, i partecipanti divisi in gruppi e le sedi fissate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
