Margot robbie vorrebbe riprendere il ruolo in the wolf of wall street

Jumptheshark.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Margot Robbie e il desiderio di reinterpretare il suo ruolo in “The Wolf of Wall Street”. In un contesto di grande successo e riconoscimenti, Margot Robbie ha espresso il desiderio di rivedere la propria interpretazione del personaggio Naomi nel film diretto da Martin Scorsese. La motivazione principale risiede nella sua convinzione di aver dato una performance non completamente soddisfacente, attribuibile alla giovane età e all’inesperienza dell’epoca. Il percorso professionale di Margot Robbie dopo “The Wolf of Wall Street”. Dopo il ruolo che le ha aperto le porte del cinema internazionale, Robbie ha consolidato la propria carriera recitando in produzioni di grande rilievo come Suicide Squad, dove ha interpretato Harley Quinn, e in film candidati all’Oscar come I, Tonya. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

margot robbie vorrebbe riprendere il ruolo in the wolf of wall street

© Jumptheshark.it - Margot robbie vorrebbe riprendere il ruolo in the wolf of wall street

In questa notizia si parla di: margot - robbie

Ho parlato con Margot Robbie di Un Posto al Sole e del fatto che Whoopi Goldberg sarà nel cast

I 35 anni di Margot Robbie fra tennis, surf, pattini a rotelle, cioccolato e... qualche birra

Smalto scuro anche in estate? Si può (e si deve): parola di Margot Robbie

margot robbie vorrebbe riprendereMargot Robbie e quell'attenzione speciale che Colin Farrell le riservava sul set - Tra sorrisi complici, sandwich alle patatine e ricordi da rivivere, la coppia protagonista di A Big Bold Beautiful Journey fa sognare sul red carpet della premiere nella Grande Mela ... Scrive vanityfair.it

Margot Robbie: "Cime Tempestose di Emerald Fennell è più folle del suo precedente film Saltburn" - La star di Barbie è protagonista del nuovo film di Emerald Fennell insieme a Jacob Elordi e lo ritiene più sconvolgente del film precedente della regista. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Margot Robbie Vorrebbe Riprendere