Margot Robbie e il desiderio di reinterpretare il suo ruolo in “The Wolf of Wall Street”. In un contesto di grande successo e riconoscimenti, Margot Robbie ha espresso il desiderio di rivedere la propria interpretazione del personaggio Naomi nel film diretto da Martin Scorsese. La motivazione principale risiede nella sua convinzione di aver dato una performance non completamente soddisfacente, attribuibile alla giovane età e all’inesperienza dell’epoca. Il percorso professionale di Margot Robbie dopo “The Wolf of Wall Street”. Dopo il ruolo che le ha aperto le porte del cinema internazionale, Robbie ha consolidato la propria carriera recitando in produzioni di grande rilievo come Suicide Squad, dove ha interpretato Harley Quinn, e in film candidati all’Oscar come I, Tonya. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Margot robbie vorrebbe riprendere il ruolo in the wolf of wall street