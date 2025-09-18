Margot Robbie segna una vera svolta fashion post-Barbie L’ultimo look newyorkese? Un seducente blazer senza camicia e micro reggiseno nero a vista

Margot Robbie non smette di sorprendere. Durante il press tour a New York per il nuovo film A Big, Bold, Beautiful Journey al fianco di Colin Farrell, l'attrice è stata fotografata con l'ennesimo look che non è passato inosservato: blazer grigio dal taglio insolito, jeans e un micro reggiseno nero che spuntava con eleganza sotto gli ampi revers. Un outfit apparentemente classico, ma con un twist sensuale e contemporaneo. Dopo l'abito firmato Armani Privé sfoggiato sul red carpet londinese, l'attrice continua a osare, giocando con trasparenze, modernità ed eleganza.

