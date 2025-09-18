Margot Robbie rivela che le piacerebbe rifare il suo ruolo in The Wolf of Wall Street

Margot Robbie spiega perché vuole “ rifare ” la sua interpretazione “ non molto buona ” nel film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, che l’ha resa famosa. Scorsese ha scelto Margot Robbie, allora sconosciuta, per il ruolo di Naomi nel suo film sul truffatore di Wall Street Jordan Belfort, gettandola nell’acqua profonda insieme a Leonardo DiCaprio nei panni di Belfort. La divertentissima incursione di Robbie e DiCaprio dietro le quinte di Wall Street è stata per lo più elogiata dalla critica, ottenendo il 79% su Rotten Tomatoes e l’83% dal pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

