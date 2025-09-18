Mare Fuori attore nei guai fino al collo | denunciato per aggressione è successo il finimondo

Uno dei protagonisti della serie cult Mare Fuori è finito al centro di un caso di cronaca che sta facendo discutere. Artem Tkachuk, che nella fiction Rai interpreta il personaggio di Pino ‘o Pazzo, è stato denunciato dopo un episodio a dir poco caotico avvenuto in un pronto soccorso di Napoli. L’attore 25enne si trovava in evidente stato di agitazione e avrebbe aggredito il personale sanitario, danneggiato strutture ospedaliere e tentato persino la fuga. Il fatto ha scatenato un’ondata di commenti, anche per il silenzio mantenuto finora dalla produzione della serie, attualmente impegnata con le riprese della sesta stagione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

