Marco Conidi cantastorie romano con il cuore giallorosso

L'inconfondibile timbro di Marco Conidi racconta più di mille fotografie: basta ascoltarlo per ritrovare vicoli, stadi, notti e fragilità di una città intera. Il suo percorso è la dimostrazione che la coerenza può camminare di pari passo con l'evoluzione artistica, senza mai svendersi alle mode.

Musica mia scopre le radici della musica popolare in Abruzzo; Marco Conidi: “Altro che rap violento, il folk dell’Orchestraccia riunisce i popoli”; RAI 2: MUSICA MIA DEDICATA ALL’ABRUZZO, AUTORE L’AQUILANO PAPOLA.

Marco Conidi: "Vittoria a Sanremo o scudetto della Roma? La seconda, ma scherzi..." - Il crooner romano si racconta ospite dell'Adnkronos: ''Ho fatto una lunga gavetta, mi hanno salvato la vita l'amore e le canzoni'

Marco Conidi: "Musica Mia, un giro d'Italia alla riscoperta del tesoro a sette note. Sanremo? Se lo sono preso i cantautori, quindi viva Sanremo" - 00 su Rai 2, il viaggio di "Musica Mia": il nuovo programma dedicato alla musica popolare condotto da Lorella Boccia e Marco Conidi, cantautore romano