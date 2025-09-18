Marche il banco di prova del centrosinistra | Schlein e Ricci uniti per sfidare Acquaroli
AGI - Il primo test è anche quello decisivo: chi vince nelle Marche mette una seria ipoteca sugli altri voti nelle regioni. Elly Schlein lo sa e, nella giornata in cui il governo arriva in forze ad Ancona, per sostenere Domenico Acquaroli, si presenta sul palco di Pesaro con il candidato Matteo Ricci e con il presidente dem Stefano Bonaccini. Un'immagine di unità che è, per Schlein, la prima condizione per vincere nelle Marche. Scalzare il presidente meloniano in carica, per Schlein sarebbe il prologo migliore agli altri appuntamenti con i territori, Veneto incluso, e soprattutto in vista delle politiche. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: marche - banco
Questo pomeriggio prima uscita ufficiale per il Villa Musone 2025/2026. Al "Carotti" arriva il San Biagio, squadra con ambizioni di alta classifica, nella prima uscita di Coppa Marche di Seconda Categoria. Un banco di prova subito importante per i ragazzi - facebook.com Vai su Facebook
Marche, il banco di prova del centrosinistra per sfidare Acquaroli; Sala: “Le Marche sono l’unica incognita. Il centrodestra vincerà in Veneto e Calabria”; Regionali, un mese al primo round elettorale.
Elezioni regionali: i nomi del centrosinistra che devi conoscere - In conclusione, le prossime elezioni regionali rappresentano un momento cruciale per il centrosinistra. Da notizie.it
Marche allo sprint finale. E in Puglia per Decaro l’ultimo ostacolo è Vendola - Ormai manca davvero poco, meno di quattro settimane al primo banco di prova: le Marche, con gli elettori al voto il 28 e il 29 settembre. Scrive ilmessaggero.it