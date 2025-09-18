Marche il banco di prova del centrosinistra | Schlein e Ricci uniti per sfidare Acquaroli

AGI - Il primo test è anche quello decisivo: chi vince nelle Marche mette una seria ipoteca sugli altri voti nelle regioni. Elly Schlein lo sa e, nella giornata in cui il governo arriva in forze ad Ancona, per sostenere Domenico Acquaroli, si presenta sul palco di Pesaro con il candidato Matteo Ricci e con il presidente dem Stefano Bonaccini. Un'immagine di unità che è, per Schlein, la prima condizione per vincere nelle Marche. Scalzare il presidente meloniano in carica, per Schlein sarebbe il prologo migliore agli altri appuntamenti con i territori, Veneto incluso, e soprattutto in vista delle politiche. 🔗 Leggi su Agi.it

