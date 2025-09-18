Mappare i crimini di guerra di Putin diventa più difficile anche per colpa di Trump

Negli ultimi dieci anni la Federazione russa ha ampliato su larga scala le strutture in Russia e nei territori occupati dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Mappare i crimini di guerra di Putin diventa più difficile (anche per colpa di Trump)

Zelensky: Putin accetti un bilaterale entro lunedì, no a una zona cuscinetto - Usa: Trump lavora ancora a incontro Putin-Zelensky; Guerra Ucraina-Russia, news del 27 giugno. Putin: "Pronti a nuovi negoziati. Mosca vuole ridurre spese militari ".

Secondo una ricerca dell'Università di Yale le strutture che hanno lo scopo di "rieducare", "russificare" e militarizzare i bambini ucraini provenienti dalle zone occupate si sono ampliate dall'invasione

Putin, ecco le richieste dal Donetsk al Luhansk. «Per conquistarle servirebbero 4 anni di guerra» - Il Ministero della Difesa britannico ha rivelato perché Vladimir Putin vuole che l'Ucraina ceda vaste aree del suo territorio non occupato per porre fine alla guerra. ilmessaggero.it scrive

