come eseguire il manual in skate.. Il manual rappresenta una delle tecniche più semplici e fondamentali nel mondo dello skateboarding. Sebbene possa sembrare facile da riprodurre nella vita reale, la sua esecuzione all'interno di un videogioco come Skate. richiede una certa precisione e attenzione ai dettagli. A differenza delle trick di flip, che si basano su movimenti rapidi del controller, il manual si basa su un movimento controllato e delicato del joystick destro. come eseguire il manual in skate.. il controllo tramite il joystick destro. Per effettuare un manual in skate., bisogna tirare indietro delicatamente sul joystick destro e mantenerlo in quella posizione.

Manuali nel skate 4: guida completa per imparare i trick