Manovra il viceministro Leo conferma | Valutiamo il taglio Irpef fino a 60mila euro
Alleggerire la pressione fiscale del ceto medio abbassando di due punti percentuali l'aliquota dell'Irpef. Con la manovra di bilancio, secondo quanto riferito dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo, questi sono i desiderata della maggioranza. L'ipotesi è quella di "venire incontro al ceto.
Speciale Telefisco, Leo: «In manovra priorità al taglio Irpef. Interessati 13,6 milioni di contribuenti» Il viceministro all'Economia spiega che il Governo si sta concentrando sulla riduzione dal 35 al 33% della seconda aliquota, con estensione fino a 60mila euro
«Per la manovra, siamo interessati a tutte le proposte che arrivano dalle forze di maggioranza. Vedremo come trovare le risorse, quello che si potrà fare si farà». Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, arrivando oggi alla presentazione dell'Os
Manovra, il viceministro Leo conferma: Valutiamo il taglio Irpef fino a 60mila euro; Leo: “Nel governo nessun derby sul fisco, rottamazione e Irpef in manovra”; Maurizio Leo: «Nella prossima manovra Irpef, Ires e rottamazione. Giù le tasse al ceto medio, ma con prudenza sui conti».
Manovra, adesso il governo promette 4 miliardi di sgravi Irpef - Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo spiega che nella manovra si vuole alleggerire il prelievo fiscale "soprattutto nella fascia da 28.