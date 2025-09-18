Manovra | gli industriali vogliono 24 miliardi in tre anni
Scoppia il caso banche mentre arrivano i numeri Enea sul Superbonus L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: manovra - industriali
STRANIERI GOMMA - TAMPONI PER PONTI SOLLEVATORE MA ANCHE MANOPOLE E POMELLI PER USO INDUSTRIALE - AGRICOLO Manopole, impugnature, pomelli, pomoli industriali per carrelli, carriole, attrezzi a mano, leve di manovra. Dimensioni p - facebook.com Vai su Facebook
Cgil, Uil: 29 novembre sciopero generale per cambiare la manovra; Legge Bilancio 2025: Piano transizione 4.0 con limiti di spesa. Stop al bonus per i software; Aumento accise sul gasolio: autotrasporto in allarme per i costi.
Orsini: «Evitare che la manovra sia assalto a diligenza» - Il presidente dell’associazione datoriale: serve «un piano industriale per il Paese, un piano europeo ed un piano italiano» ... Segnala msn.com
Manovra, Tajani "La priorità è la riduzione dell'Irpef" - "Per noi è importante aiutare il ceto medio, rappresenta la colonna vertebrale del paese: quindi riduzione dell'Irpef dal 35% ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com