Mannaia sui dipendenti della Ferragni | 3 su 4 mandati via dopo il Pandoro-gate
Mannaia sul personale della società di Chiara Ferragni. A svelare i conti dell'influencer e imprenditrice dopo il salasso del Pandoro-gate è Open che fornisce numeri e dettagli aggiornati dei documenti depositati in Camera di commercio su Fenice. Oltre al fatturato devastato emerge la drastica riduzione del personale. Se all'esplosione del Pandoro-gate nel 2023 la Fenice aveva 27 dipendenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 dichiarava in servizio 13 impiegati. L'ultimo aggiornamento depositato dall'amministratore Claudio Calabi riduce ulteriormente il numero a 6 dipendenti. Una riduzione del 78%, più di tre su quattro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: mannaia - dipendenti
Le parole di Piero Pompili: "A chi dice che gli stipendi vanno pagati dai datori di lavoro dico che avete ragione. Ma per far questo l’imprenditore deve per forza aumentare il costo dei piatti e alla fine sempre sul consumatore finale ricadrà la mannaia". Che ne p - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Ferragni fa calare la mannaia: ecco chi licenzia | .it; Chiara Ferragni, clamoroso: che affare tenta in Romania | .it.