Mannaia sul personale della società di Chiara Ferragni. A svelare i conti dell'influencer e imprenditrice dopo il salasso del Pandoro-gate è Open che fornisce numeri e dettagli aggiornati dei documenti depositati in Camera di commercio su Fenice. Oltre al fatturato devastato emerge la drastica riduzione del personale. Se all'esplosione del Pandoro-gate nel 2023 la Fenice aveva 27 dipendenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 dichiarava in servizio 13 impiegati. L'ultimo aggiornamento depositato dall'amministratore Claudio Calabi riduce ulteriormente il numero a 6 dipendenti. Una riduzione del 78%, più di tre su quattro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mannaia sui dipendenti della Ferragni: 3 su 4 mandati via dopo il Pandoro-gate