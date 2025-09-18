Manna | Dire che Hojlund è un giocatore pronto è riduttivo si è integrato benissimo È un giocatore importante
Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky in attesa del fischio di inizio della gara con il Manchester City. Di seguito il suo intervento integrale. Manna: «Hojlund si è integrato benissimo nel gruppo». «Abbiamo due ottimi portieri, abbiamo preso Vanja che ha caratteristiche specifiche e ha fatto bene a Firenze. Speriamo di fare una buona partita. Hojlund è entrato positivamente nel gruppo perché abbiamo valori, dire che è un giocatore pronto è riduttivo. È un giocatore importante, l’anno scorso non ha fatto bene a Manchester perché è stata un’annata difficile per loro in generale. Al primo anno invece credo che abbia fatto bene, così come a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Per Hojlund al Napoli sono giorni decisivi: i dettagli della trattativa con il Manchester United - L'infortunio di Romelu Lukaku ha privato Antonio Conte di uno dei suoi punti fermi, spingendo il Napoli a tornare sul mercato dopo un'estate ricca di acquisti. Come scrive corrieredellosport.it
Napoli-Hojlund: il giocatore ha aperto al trasferimento. Calciomercato news - Il ds Manna sta portando avanti i dialoghi con il giocatore, che ha aperto alla destinazione in queste ultime ore, e il ... Segnala sport.sky.it