Manna | Dire che Hojlund è un giocatore pronto è riduttivo si è integrato benissimo È un giocatore importante

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky in attesa del fischio di inizio della gara con il Manchester City. Di seguito il suo intervento integrale. Manna: «Hojlund si è integrato benissimo nel gruppo». «Abbiamo due ottimi portieri, abbiamo preso Vanja che ha caratteristiche specifiche e ha fatto bene a Firenze. Speriamo di fare una buona partita. Hojlund è entrato positivamente nel gruppo perché abbiamo valori, dire che è un giocatore pronto è riduttivo. È un giocatore importante, l’anno scorso non ha fatto bene a Manchester perché è stata un’annata difficile per loro in generale. Al primo anno invece credo che abbia fatto bene, così come a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

