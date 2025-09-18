Manifattura quadro complesso ma stabile
Lieve calo per il settore manifatturiero nel secondo trimestre del 2025 per la provincia di Forlì-Cesena. Le tendenze del settore manifatturiero restano sostanzialmente stabili, nonostante la dinamica produttiva media si confermi negativa. L’andamento riguarda le imprese manifatturiere con dimensione di più di 9 addetti, dove la dinamica produttiva media si conferma negativa ma con una tendenza sostanzialmente stabile. Le flessioni produttive e del fatturato più rilevanti si concentrano in quei comparti a maggior apertura verso i mercati esteri, per le note criticità internazionali e il rallentamento delle esportazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nel secondo trimestre 2025 la produzione industriale lombarda registra una crescita dello 0,4%, confermando la solidità della manifattura regionale in un contesto economico globale ancora incerto e segnato da tensioni geopolitiche.
Assolombarda: manifattura in calo dello 0,8% in Lombardia; L'economia è vulnerabile, ma la provincia di Latina rimane stabile; Manifattura, export stabile nonostante il mondo in crisi.
L’imprenditoria resta in stallo. Stabile il numero delle attività. Bene i servizi, manifattura giù - 0,1% rispetto al 2024 Mazzi (Camera di commercio): "Un’economia sana non può reggersi su un pilastro solo". Secondo msn.com