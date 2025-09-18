Mangiare troppi zuccheri ha ripercussioni negative sulla pelle sulle energie e sull' invecchiamento
I want a little sugar in my bowl, cantava Nina Simone. Difficile rinunciare allo zucchero anche se, lo sappiamo, bene non fa. Secondo l' American Heart Association, le donne non dovrebbero superare i sei cucchiaini di zucchero al giorno. Gli uomini, invece, ne possono consumare massimo nove. Una quantità ridicola se pensiamo che bastano una lattina di Coca-Cola e uno yogurt aromatizzato per superare facilmente questi limiti. In pratica, la maggior parte dello zucchero che consumiamo non è nemmeno intenzionale, perché c'è zucchero (sia naturale che aggiunto) in quasi tutto. Quindi come è possibile capire quando ne assumiamo troppo?
