Maneggio da incubo e allieve molestate il maestro di equitazione aveva avuto sanzioni sportive I magistrati | impulso non governabile e reiterato
Milano, 18 settembre 2025 – Due ragazzine sono arrivate a ritirarsi dall’attività sportiva. Le “ battute ”, i palpeggiament i dei glutei, mascherati dall’intenzione di aiutarle a salire a cavallo, le domande inopportune (“chiedeva di che colore avessimo le mutande”) hanno incrinato irreversibilmente il rapporto tra insegnante e allieve. Tutti elementi emersi dalle indagini che hanno portato all’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’istruttore di equitazione di 62 anni, figura di riferimento di un centro ippico nell’hinterland est di Milano r iconosciuto dal Coni e dalla Federazione italiana sport equestri ( Fise ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
