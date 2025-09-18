Mandibola rotta a un uomo sul lungolago | riflesso dell' incuria verso la nostra Lecco

Lecco: l’ennesimo episodio di violenza, quando degrado e insicurezza camminano insieme. Un uomo aggredito violentemente da un gruppo di ragazzi davanti al lungolago, una mandibola rotta. È l’ultimo episodio di una lunga serie che purtroppo sta colpendo la nostra città. A Lecco la violenza sta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: mandibola - rotta

Ragazzino 15enne picchiato nel parcheggio dell’oratorio: mandibola rotta, dovrà essere ricostruita

Lecco, brutale aggressione in centro: ferito un uomo di 40 anni La vittima è stata colpita con calci e pugni da un gruppo di persone che gli hanno chiesto dei soldi. Frattura alla mandibola e prognosi di trenta giorni. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizi - facebook.com Vai su Facebook

Hubert Kos E Il Cambio Di Rotta Che Lo Ha Reso Campione Olimpico Nei 200 Dorso - X Vai su X

Mandibola rotta a un uomo sul lungolago: riflesso dell'incuria verso la nostra Lecco.

Scambiano le biopsie e gli tolgono la mandibola. Ma l'uomo non aveva alcun tumore - Avrebbero scambiato i vetrini della biopsia di una persona sana e, sicuri che avesse un tumore maligno, gli hanno tolto la mandibola. Secondo ilgiornale.it

Roma, biopsie scambiate per errore: rimossa la mandibola a un uomo sano - A Roma, e precisamente all'ospedale Policlinico Umberto I, sarebbero stati scambiati i vetrini delle biopsie di due uomini, uno malato e uno sano. Si legge su tgcom24.mediaset.it